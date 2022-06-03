Terör örgütü mensubu 4 şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
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Terör örgütü mensubu 4 şahıs jandarmadan kaçamadı

03.06.2022 14:53
Terör örgütü mensubu 4 şahıs jandarmadan kaçamadı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mayıs ayı faaliyet döneminde yapılan çalışmalarda terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 4 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mayıs ayı faaliyet döneminde yapılan çalışmalarda terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 4 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde terör ile mücadele çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütleri suçlarından 6 olayda 8 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Şahıslardan 4'ü tutuklanırken 3 şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin yakalama çalışmaları da devam ediyor.

Yapılan operasyonlarda 20 adet kaçak bitcoin üretim cihazı, 103 adet sikke, belirli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 adet tabanca, 107 adet tabanca imalat parçası, 62 adet tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği, 40 adet av tüfeği fişeği, 400 paket kaçak sigara ve 25 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 20'si evden, 17'si işyerinden, 8'i bağ, bahçe ve tarladan, 6'sı kamu kurum ve kuruluşundan, 1'i inşaattan, 1'i otodan hırsızlık, 6'sı kablo, 2'si motosiklet, 2'si hayvan hırsızlığı ve )'si dolandırıcılık olmak üzere toplam 65 olayda 87 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı. - KAYSERİ

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Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü mensubu 4 şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika


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