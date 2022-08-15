Güney Kıbrıs Rum kesiminde terör örgütü PKK propagandası - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kıbrıs Rum kesiminde terör örgütü PKK propagandası

15.08.2022 15:36
Güney Kıbrıs Rum kesiminde terör örgütü PKK propagandası

Terör örgütü mensupları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Trodos'ta PKK propagandası yaptı.

Terör örgütü mensupları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Trodos'ta PKK propagandası yaptı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'nın gerçekleştirdiği ilk terör saldırısının tarihi olan "15 Ağustos" nedeniyle dün Trodos'ta bölücü terör örgütü mensubu 50 kişilik grup bir araya geldi.

GKRY'de faaliyet gösteren grup, terörist başı Abdullah Öcalan ve teröristlerin fotoğrafları ile PKK, HPG, YPG ve YPJ'yi simgeleyen bez parçaları açtı.

PKK'nın sözde yöneticilerinden Lezgin Serhat, kara propaganda içeren bir konuşma yaptı.

Rum yönetiminin desteğiyle faaliyet gösteren Theofilos Kürt Kültür Derneği üyesi kişilerce terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD'ye ofis açma izni verilmişti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimince, PKK'nın siyasi kolu PYD/YPG'ye ocak ayında ofis açma izni verilmişti.

Rum siyasetçilerin de açılışına katıldığı ofis, kültür ve dayanışma derneği adı altında terör faaliyetlerini yürütüyor.

YORUMLAR
500
Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı Mardin'de terör operasyonunda 20 gözaltı Mardin'de terör operasyonunda 20 gözaltı Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kıbrıs Rum kesiminde terör örgütü PKK propagandası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:39 Fenerbahçeli taraftara Güiza'yı unutturdu! Valencia'nın kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu
22:14 Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı
22:13 Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:10 Yazılı Kanyon'da kaybolan 4 kişiden biri boğularak yaşamını yitirdi, 3'ünü kurtarma çalışmaları başladı
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
20:53 Arabanın içinde unutulan 3 yaşındaki bebek havasızlıktan hayatını kaybetti
20:42 İstanbul'da denge bozuldu! Maç adeta golle başladı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 22:44:55. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kıbrıs Rum kesiminde terör örgütü PKK propagandası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement