GKRY'de faaliyet gösteren grup, terörist başı Abdullah Öcalan ve teröristlerin fotoğrafları ile PKK, HPG, YPG ve YPJ'yi simgeleyen bez parçaları açtı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'nın gerçekleştirdiği ilk terör saldırısının tarihi olan "15 Ağustos" nedeniyle dün Trodos'ta bölücü terör örgütü mensubu 50 kişilik grup bir araya geldi.

Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Kıbrıs Rum kesiminde terör örgütü PKK propagandası - Son Dakika

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