GKRY'de faaliyet gösteren "Kürt Halk Meclisi" isimli grup, terörist başı Abdullah Öcalan ve teröristlerin fotoğrafları ile PKK, HPG, YPG ve YPJ'yi simgeleyen bez parçaları açtı.

PKK 'nın gerçekleştirdiği ilk terör saldırısının tarihi olan "15 Ağustos" nedeniyle dün Trodos'ta bölücü terör örgütü mensubu 50 kişilik grup bir araya geldi. Grup, PKK'nın gerçekleştirdiği ilk eylemi sembolize eden sözde "15 Ağustos Diriliş Bayramı'nı" kutladı.

Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı - Son Dakika

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