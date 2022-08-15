Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı - Son Dakika
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Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı

15.08.2022 17:31

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan Trodos'ta bir grup PKK'nın gerçekleştirdiği ilk eylemi sembolize eden sözde "15 Ağustos Diriliş Bayramı'nı" kutlamak amacıyla bir araya gelerek terör örgütü lehine sloganlar attılar. Gösteride Abdullah Öcalan ve teröristlerin fotoğrafları da açıldı. GKRY yönetimi, Ocak ayında PKK'nın siyasi kolu PYD/YPG'ye ofis açmak için onay vermişti.

PKK'nın gerçekleştirdiği ilk terör saldırısının tarihi olan "15 Ağustos" nedeniyle dün Trodos'ta bölücü terör örgütü mensubu 50 kişilik grup bir araya geldi. Grup, PKK'nın gerçekleştirdiği ilk eylemi sembolize eden sözde "15 Ağustos Diriliş Bayramı'nı" kutladı.

ÖCALAN VE TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARINI AÇTILAR

GKRY'de faaliyet gösteren "Kürt Halk Meclisi" isimli grup, terörist başı Abdullah Öcalan ve teröristlerin fotoğrafları ile PKK, HPG, YPG ve YPJ'yi simgeleyen bez parçaları açtı.

TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGANLAR ATTILAR

PKK'nın sözde yöneticilerinden Lezgin Serhat, kara propaganda içeren bir konuşma yaptı. Rum yönetiminin desteğiyle faaliyet gösteren Theofilos Kürt Kültür Derneği üyesi kişilerce terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

GKRY YÖNETİMİ PYD/YPG'YE OFİS AÇMA İZNİ VERMİŞTİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimince, PKK'nın siyasi kolu PYD/YPG'ye ocak ayında ofis açma izni verilmişti. Rum siyasetçilerin de açılışına katıldığı ofis, kültür ve dayanışma derneği adı altında terör faaliyetlerini yürütüyor.

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GKRY'de terör örgütü PKK propagandası yapıldı GKRY'de terör örgütü PKK propagandası yapıldı BOMBALI EYLEM İÇİN KEŞİF YAPAN TERÖRİST TUTUKLANDI BOMBALI EYLEM İÇİN KEŞİF YAPAN TERÖRİST TUTUKLANDI
Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı - Son Dakika
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