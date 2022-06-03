Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

03.06.2022 17:31
Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

VAN merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, terör örgütüne destek sağladıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

VAN merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, terör örgütüne destek sağladıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Van kapalı ceza infaz kurumlarında taraflı tabir edilen koğuşlarda kalan, terör örgütünün talimatları doğrultusunda açlık grevlerine ve örgütsel faaliyetlere katılan, örgütsel faaliyetlerine devam eden terör suçlarından hükümlü/tutuklu olarak bulunan PKK terör örgütü mensuplarına finansal destek sağlayan şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Van merkezli Hakkari, Diyarbakır ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, PKK terör örgütüne finansal destek sağladıkları belirlenen 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
YORUMLAR
500
Tekirdağ merkezli 11 ilde terör operasyonu düzenlendi Tekirdağ merkezli 11 ilde terör operasyonu düzenlendi Bolu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı Bolu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 17:54:26. #1.13#
SON DAKİKA: Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement