Van kapalı ceza infaz kurumlarında taraflı tabir edilen koğuşlarda kalan, terör örgütünün talimatları doğrultusunda açlık grevlerine ve örgütsel faaliyetlere katılan, örgütsel faaliyetlerine devam eden terör suçlarından hükümlü/tutuklu olarak bulunan PKK terör örgütü mensuplarına finansal destek sağlayan şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Van merkezli Hakkari , Diyarbakır ve Muğla 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, PKK terör örgütüne finansal destek sağladıkları belirlenen 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

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