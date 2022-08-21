Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi yakalanarak tutuklandı - Son Dakika
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Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi yakalanarak tutuklandı

21.08.2022 22:53

Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi yakalanarak tutuklandı Evde yapılan aramalarda el bombası, silah ve fişek ele geçirildi İstanbul'da eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaşılan MLKP (Marksist-Leninist Komünist Parti) terör örgütü üyesi bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi yakalanarak tutuklandı

Evde yapılan aramalarda el bombası, silah ve fişek ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaşılan MLKP (Marksist-Leninist Komünist Parti) terör örgütü üyesi bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında evde yapılan aramada el bombası, silah ve fişek ele geçirildi. Evde yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından MLKP (Marksist-Leninist Komünist Parti) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgütün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürüten M.U. isimli şahsın İstanbul'da sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Çalışmalar kapsamında Sultangazi'de bulunan bir adrese yönelik 18 Ağustos günü operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 2 tabanca, 2 adet şarjör, 34 adet 9.19 mm çapında fişek ve çok sayıda bilişim malzemesi ele geçirildi.

İkamette bulunan M.U., E.Y., N.G., H.D.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi yakalanarak tutuklandı - Son Dakika
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