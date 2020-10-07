Son dakika haberleri... İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon - Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün propagandasını yaptıkları iddia edilen 24 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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