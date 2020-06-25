TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU 2 AVUKATA GÖZALTI - Son Dakika

TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU 2 AVUKATA GÖZALTI

C terör örgütü içerisinde aktif görev aldığının tespit edildiği belirtilen sürülen 2 avukat Kadıköy'deki evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

DHKP-C terör örgütü içerisinde aktif görev aldığının tespit edildiği belirtilen sürülen 2 avukat Kadıköy'deki evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

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İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda emniyet tarafından yapılan açıklamaya göre; 2 yıldır kayıp olan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 'turuncu' listeden aranan, örgüt içerisinde 1994 yılından itibaren aktif faaliyet gösteren ve 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aynı zamanda 6 ayrı suçtan aranan avukat Özgür Y., Kadıköy'deki evinde yakalandı.

Emnyet açıklamasına gere; yine Kadıköy'de düzenlenen operasyonda 2 yıldır kayıp olan ve 6 ayrı suçtan aranan, DHKP-C terör örgütü içerisinde görev alan avukat Süleyman G., Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


- İstanbul
İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU 2 AVUKATA GÖZALTI - Son Dakika

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