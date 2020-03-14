Terör örgütü operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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Terör örgütü operasyonunda 2 tutuklama

7 saat önce

- Terör örgütü operasyonunda 2 tutuklama Adana'da terör örgütü DEAŞ ile El Kaide adına silahlı faaliyette bulunan ve medreselerde öğretmenlik yaptığı ileri sürülen yabancı uyruklu 3 zanlıdan 2'si tutuklandı Adana'da terör örgütü DEAŞ ile El Kaide adına silahlı faaliyette bulunan ve...

- Terör örgütü operasyonunda 2 tutuklama

Adana'da terör örgütü DEAŞ ile El Kaide adına silahlı faaliyette bulunan ve medreselerde öğretmenlik yaptığı ileri sürülen yabancı uyruklu 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ ile El Kaide adına silahlı faaliyette bulunan ve medreselerde öğretmenlik yaptığı iddiası ile gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şahıstan 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide içerisinde öğretmenlik ile silahlı faaliyette bulunduğunu tespit ettiği Suriye uyruklu şahıslara yönelik 12 Mart şafak vakti operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle 3 ayrı adrese girildi. Yapılan baskınlar İbrahim İbrahim Hac G.(51), Wahad K.İle Hüseyin H.gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu. Zanlıların sorgusu tamamlanırken Hüseyin H.'nin terör örgütünün silahlı kanadında olduğu, uzun namlulu silah kullandığı, iki amca çocuğunun da Kayseri'de yakalanarak tutuklandığı, Suriye'de çok sayıda akrabasının da çatışmalarda öldüğü belirlendi. Zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Wahad K.İle Hüseyin H.tutuklanırken diğer zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Terör örgütü operasyonunda 2 tutuklama

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:51 Kaynak: İHA
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