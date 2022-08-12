Terör örgütü TTP'nin Pakistan'ın bazı bölgelerinde kontrol noktaları kurduğu iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Terör örgütü TTP'nin Pakistan'ın bazı bölgelerinde kontrol noktaları kurduğu iddiası

12.08.2022 22:29
Terör örgütü TTP'nin Pakistan'ın bazı bölgelerinde kontrol noktaları kurduğu iddiası

Terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP), Pakistan'ın Swat bölgesinde kontrol noktaları kurduğu iddia edildi.

Terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP), Pakistan'ın Swat bölgesinde kontrol noktaları kurduğu iddia edildi.

Ulusal basının kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Swat'ın dağlık Balasur Top bölgesinde TTP'nin kontrol noktaları kurduğu, Matta'da ise örgüt mensuplarının gezindiği öne sürüldü.

Haberlerde, TTP mensuplarının Swat'a geri dönmesinin bölge sakinleri arasında korkuya neden olduğu, vatandaşların hükümetten adım atmasını istediği belirtildi.

Geo News televizyonu ise Swat'ta 200-250 TTP üyesinin bulunduğunu ve hükümetle yapılan anlaşma gereği TTP mensuplarının Swat'a döndüğünü iddia etti.

Swat halkı ise örgüt mensuplarının bölgede görüldüğüne dair haberlerin ardından gösteri düzenleyerek olayı protesto etti.

Kabal ve Havazakela bölgelerinde düzenlenen ayrı ayrı protestolarda göstericiler, "Swat'ta barış istiyoruz, teröre hayır" şeklinde slogan attı.

Hükümet ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Barış görüşmeleri

Taliban'ın teklifiyle İslamabad ile TTP arasında Ekim 2021'de barış görüşmeleri başlamış ve bir aylık ateşkes ilan edilmişti. Tarafların birbirlerini verilen taahhütlere uymamakla suçlaması üzerine görüşmeler devam etmemişti.

Bu yıl nisanda tekrar başlayan görüşmelerin ardından Pakistan ile TTP, 10 Mayıs'ta ateşkes konusunda anlaşmıştı.

TTP, 2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu ve o tarihten bu yana Pakistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenledi.

Pakistan'ın, terör örgütü TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla örgüt mensubu ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
Pakistan'dan Türk iş insanlarına enerji sektörüne yatırım çağrısı Pakistan'dan Türk iş insanlarına enerji sektörüne yatırım çağrısı Pakistan'da köprü sel sularına kapıldı Pakistan'da köprü sel sularına kapıldı
Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü TTP'nin Pakistan'ın bazı bölgelerinde kontrol noktaları kurduğu iddiası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını açıkladı
21:28 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ÖTV yanıtı
21:21 Plajda güneşlenirken rüzgardan uçan şemsiyenin saplandığı kadın feci şekilde öldü
21:14 Önce ailesine sonra sokaktakilere kurşun yağdırdı! 11 ölü ve 6 yaralı var
21:11 Bakan Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarının hızla düşeceğini söyledi
20:35 Sağlık-Sen Başkanı açıkladı! Yeni yönetmelikle hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak?
20:34 Sarı-kırmızılı taraftar Belotti'nin eşi ile ilgili çıkan haberler sonrası harekete geçti: Come to Galatasaray
20:03 "CHP'li belediyeler için İçişleri'nde birim oluşturuldu" iddiasına Bakan Süleyman Soylu'dan videolu yanıt geldi
19:54 Trabzonspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 22:29:21. #1.13#
SON DAKİKA: Terör örgütü TTP'nin Pakistan'ın bazı bölgelerinde kontrol noktaları kurduğu iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement