Terör örgütü TTP'nin üst düzey komutanı Afganistan'da öldürüldü - Son Dakika
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Terör örgütü TTP'nin üst düzey komutanı Afganistan'da öldürüldü

08.08.2022 20:37
Terör örgütü TTP'nin üst düzey komutanı Afganistan'da öldürüldü

Terör örgütü Pakistan Talibanı'nın üst düzey komutanlarından Ömer Halid Horasani olarak bilinen Abdul Wali Mohmand, beraberindeki 3 kişi ile Afganistan'da öldürüldü.

Terör örgütü Pakistan Talibanı'nın üst düzey komutanlarından Ömer Halid Horasani olarak bilinen Abdul Wali Mohmand, beraberindeki 3 kişi ile Afganistan'da öldürüldü.

Geo News televizyonunun haberine göre Horasani, Afganistan'ın Paktika vilayetinde seyahat halindeyken aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Horasani, yanındaki 2 TTP komutanı ve şoför hayatını kaybetti. TTP kaynakları da Horasani'nin öldüğünü doğruladı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Saldırılar, TTP ile Pakistan hükümetinin barış görüşmeleri yürüttüğü bir dönemde gerçekleşti.

Horasani, TTP'nin Pakistan ile barış görüşmelerini yürüten heyetin bir parçasıydı. Horasani'nin ölümünün barış görüşmelerini etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil.

TTP ile Pakistan arasındaki barış görüşmelerinde Afganistan'daki geçici Taliban hükümeti önemli rol oynamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Adalet İçin Ödül Programı (RFJ) kapsamında 2018'de Horasani'nin başına 3 milyon dolar ödül koymuştu.

Barış görüşmeleri

Geçen sene ekimde Taliban'ın teklifiyle İslamabad ile TTP arasında barış görüşmeleri başlamış ve bir aylık ateşkes ilan edilmişti. Tarafların birbirlerini verilen taahhütlere uymamakla suçlaması üzerine görüşmeler devam etmemişti.

Bu yıl nisanda tekrar başlayan görüşmelerin ardından Pakistan ile TTP, 10 Mayıs'ta ateşkes konusunda anlaşmıştı.

TTP, 2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu ve o tarihten bu yana Pakistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Pakistan'ın, terör örgütü TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla örgüt mensubu ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Afganistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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