Terör örgütü PKK, 37 yıldır kan ve gözyaşından besleniyor - Son Dakika

Türkiye'de ilk hain saldırısını 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK, 37 yıldır kan ve gözyaşından besleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984 akşamı saat 21.30'da Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde katliamlarına başladığı saldırıların üzerinden 37 yıl geçti.

Türkiye'nin birlik, beraberlik ve huzurunu hedef alan silahlı saldırılarla güvenlik güçleri ve sivillerin yanı sıra kadın, çocuk hatta kundaktaki bebeklere kadar birçok masumu katleden terör örgütü, geride gözü yaşlı anneler, acılı eşler ve yetim çocuklar bıraktı.

Hain saldırılarda başta güvenlik güçleri olmak üzere aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı.

Terör örgütü PKK, en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılıktan yılda kazandığı 1,5 milyar dolar ve aldığı dış desteklerin yardımıyla saldırılarına devam ediyor.

Asker, polis, sivil, genç, yaşlı, çocuk, öğretmen, işçi ayrımı gözetmeden herkesi hedef alan terör örgütü PKK, özellikle son dönemde karadan ve havadan sürdürülen başarılı operasyonlarla yok olmaya doğru gidiyor.

Terör örgütünün kanlı tarihi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fis köyünde 1978'de yapılan toplantıyla kuruluşunu ilan eden terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin güvenlik güçleri tarafından deşifre edilmesiyle teröristler, Suriye üzerinden Lübnan'a geçerek Bekaa Vadisi'ne yerleşti.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan Suriye'nin başkenti Şam'ı karargah olarak seçerken, 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yurt dışına kaçamayan birçok terörist yakalandı. Terör örgütü bu dönemde emir ve eğitim merkezini yurt dışına taşıdı.

Şam'da 20-25 Ağustos 1982'de 2. kongresini yapan terör örgütü, bağımsız bir sözde "Kürdistan" devletinin silahlı mücadele yoluyla kurulması, eğitim gören mensuplarının saldırı yapmaları için Türkiye'ye gönderilmesi kararı aldı.

Bu kararın ardından 15 Ağustos 1984 gecesi Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerindeki jandarma karakolları ve subay lojmanlarına baskınlar düzenlendi. PKK'nın bu saldırıları asker, polis ve sivillere yönelik silahlı ve bombalı katliamlarla sürdü.

Elebaşı Öcalan'ın, Kenya'da yakalanmasının ardından 23 Ocak 2000'de İran- Irak sınırının kuzeyindeki Kandil bölgesinde yapılan 7. kongrede, terör örgütünün silahlı eylemlerine sözde ara verildiği ve tümüyle siyasallaşma sürecinin başlatıldığı iddia edildi.

Terör örgütü, sınır hattında oluşturduğu yapılanma ve yurt içinde gerçekleştirdiği kanlı eylemleriyle büyük bir tehdit oldu.

Bölücü teröre verilen ilk şehit

Teröristlerin ilk saldırısını gerçekleştirdiği Eruh'ta Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın, bölücü terör örgütü PKK'ya verilen ilk şehit oldu.

Eruh İlçe Jandarma Komutanlığında çalışan, 4 kardeşin en büyüğü Aydın, görevli olduğu haber merkezinde hain saldırıyı ilgili birimlere iletmek üzere telsizin başına geçtiği sırada teröristlerce şehit edilen ilk isim olarak kayıtlardaki yerini aldı.

Şehit Aydın'ın ismi, ilçe merkezinde yapılan saat kulesi ve en büyük caddeye verildi.

"Bebek katili" olarak tescillendi

Eruh ve Şemdinli'de ilk saldırılarını düzenleyen terör örgütü, en büyük katliamlarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sivil halka yönelik gerçekleştirdi.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı, etrafı dağlarla çevrili Derince köyünde 21 Ekim 1993 gecesi "dinmeyecek" bir acıya sebep olan terör örgütü PKK'lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk 22 kişi arasında yer alan, 3 yaşında kefene sarılı bedeni kurşunlanmış küçük Serkan'ın fotoğrafını çeken gazeteciler, terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna da gösterdi.

Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan, bu katliamın ardından "bebek katili" olarak hafızalara kazındı.

9 aylık Muhammed bebek evinde katledildi

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği havanlı ve roketatarlı saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar şehit oldu.

Derince köyünde 3 yaşındaki Serkan Erdem'in terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna gösteren bedeni kurşunlanmış fotoğrafı hafızalarda derin bir iz bırakırken, bu vesikaya 9 aylık Muhammed'in fotoğrafı da eklendi.

Muhammed bebeğin, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ailesiyle yaşadıkları ev, terör saldırısının hedefi oldu.

Muhammed'in hayatını kaybettiği saldırıda, "Hale" ve "Yasmin" isimli 2 ablası da ağır yaralandı.

Suriye'de YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılarda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ekmek almak için evinden çıkan Mazlum Güneş (11), sokakta oynayan Elif Terim (11) ile Nusaybin ilçesinde anneleriyle evlerinin önünde katledilen Emine (12) ve ablası Leyla Yıldız (15) da şehit oldu.

Teröristlerin aynı gün katlettiği bir bebek ve 4 çocuk gözyaşlarıyla toprağa verilirken, Türkiye bu masum bedenleri kalbine gömdü.

PKK'nın Kulp'taki hain tuzağında şehit olanlardan 2'si çocuktu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül 2019'da odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan 7 kişi arasında Mehmet Bozyel (17) ve Ömer Yıldız (15) da vardı.

Saldırının hayattan kopardığı Ömer ve ağabeyi 22 yaşındaki Abit, 7 yıl önce annelerini, 5 sene önce de babalarını kaybetti.

Birbirlerine sarılıp yaşam mücadelesi veren 13 yetim ve öksüz kardeşten 2'si terörün kurbanı oldu. Polis olmak isteyen Ömer, ailesinin geçimine katkıda bulunmak için çalışıyordu.

Ailesiyle Batman'da yaşayan Mehmet Bozyel, üniversite sınavına hazırlanıyordu.

Eğitim masrafları için Diyarbakır'da odun toplayan Bozyel'in hayali avukat olmaktı.

Ayaz ve Nupelda kardeşleri katlettiler

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 15 Temmuz 2019'da bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Ayaz (8) ve kardeşi Nupelda Güloğlu (4) yaşamını yitirdi.

İki kardeşin ellerindeki balonlarla, yüzleri gülerken objektife yansıyan fotoğrafları unutulmayacak iz bıraktı.

Hain saldırı 13 yaşındaki Diyar'ı hayattan kopardı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 Mayıs 2019'da bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra ilçeye dönmek üzere yola çıkan minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu kuzeni Servet (23) ve Diyar Bilen (13) hayatını kaybetti.

Diyar'ı, Silopi Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıfta okurken, PKK'nın hain saldırısı hayattan kopardı.

11 aylık Bedirhan bebek annesi ile katledildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkisinde 31 Temmuz 2018 günü ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki üs bölgesinde görevli eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret edip dönerken, Nurcan Karakaya'nın kullandığı aracın geçişi esnasında, teröristlerin, önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 25 yaşındaki kadın ile 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya şehit oldu.

Bedirhan Karakaya'nın ismi, astsubay babasının daha önce görev yaptığı üs bölgesine verildi.

Eren Bülbül'ü şehit ettiler

Eli kanlı teröristler, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de evden erzak çalan teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken, 16 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit etti.

Söz konusu ev yakınlarında sürdürülen inceleme sırasında güvenlik güçlerine yardımcı olurken teröristlerin hain saldırısı sonucu Eren Bülbül ve Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit düştü, bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Terör örgütünün hain saldırılarından bazıları

PKK'nın bugüne kadar bebek ve çocukları hedef alan saldırılarından bazıları şöyle:

7 Mart 1987'de Mardin'in Nusaybin ilçesi Açıkyol köyünde 6'sı çocuk 8 kişi kurşuna dizildi.

20 Haziran 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Mardin'in Ömerli ilçesindeki köy korucusu ailelerin yoğunlukta olduğu Pınarcık köyünde 16'sı çocuk 30 kişi öldürüldü.

8 Temmuz 1987'de Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Yuvalı köyü Haraberk mezrasına saldıran PKK'lı teröristler, aynı aileden 7'si çocuk 2'si kadın 9 kişiyi katletti.

18 Ağustos 1987'de Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Milan mezrasına saldıran teröristler, aralarında 3 günlük Bahar Narin ve 6 günlük Zeynep Beştaş'ın da bulunduğu 16'sı çocuk, 5'i kadın 27 sivili öldürdü.

21 Eylül 1987'de Şırnak'ın Güneyce köyü Çiftekavak mezrasını basan PKK'lılar, 2'si hamile 5 kadın, 4'ü çocuk 11 kişiyi katletti, 2 kişiyi ağır yaraladı.

10 Ekim 1987'de Şırnak'ın Çobandere mezrasına baskın yapan teröristler, birçoğu yaşlı, kadın ve kundaktaki bebek olmak üzere 13 kişiyi katletti. Ağır yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

9 Mayıs 1988'de Mardin'in Nusaybin ilçesi Taşköyü'nün Behmenin mezrasına saldıran teröristler, aynı aileden 8'i çocuk, 2'si kadın 11 kişiyi öldürdü. Saldırıda 2 çocuk ağır yaralandı.

22 Haziran 1992'de Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyündeki 2 korucunun evine baskın düzenleyen teröristler, 8'i çocuk 10 kişiyi katletti, 2 kişiyi ağır yaraladı.

1 Ekim 1992'de Bitlis'in Cevizdalı köyünü gece geç saatlerde basan terör örgütü PKK, 8'i çocuk 30 kişiyi öldürdü.

9 Kasım 1992'de Diyarbakır'ın Hani ilçesine saldıran PKK'lı teröristler, evleri basarak insanları kurşuna dizdi. Saldırıda 4'ü çocuk, 4'ü kadın 12 kişi hayatını kaybetti.

18 Temmuz 1993'te Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'na baskın düzenleyen PKK'lı teröristler, 14'ü çocuk 24 kişiyi katletti.

21 Ocak 1994'te Mardin'in Savur ilçesine bağlı Ormancık ve Akyürek köylerine saldıran teröristler, 11'i çocuk 21 kişiyi öldürdü.

24 Temmuz 1995'te İran'dan gelen kalabalık PKK'lı terörist grubu, Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Akdoğu köyü Atabinen mezrasına giremeyince evleri roket atışına tuttu. Teröristler, 7'si kadın ve çocuk 12 kişiyi öldürdü, 13 kişiyi ağır yaraladı.

Öğrencileri hedef aldılar

Terör örgütü PKK, saldırılarını kırsalda sürdürdüğü dönemde, şehirlerde de kanlı eylemler gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da 3 Ocak 2008'de askeri servis aracının geçişi sırasında bir dershane önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 73 kişi yaralandı.

Terör örgütü PKK'nın eğitim kurumlarını hedef alan saldırıları da oldu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 23 Nisan 2011'deki kutlamalar için 23 Nisan İlkokulunun bahçesinde toplanan çocuklara, maskeli grup havai fişeklerle saldırdı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı ancak 7-14 yaşlarındaki çocuklara yönelik saldırı hafızalarda iz bıraktı.

Teröristler, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 27 Mayıs 2011'de imam hatip lisesi öğrencilerinin bulunduğu yurda molotofkokteyli ile saldırdı. Yurt binasında çıkan yangın sonucu 3 öğrenci yaralandı.

Örgütün şehirlerdeki hain saldırıları

Terör örgütü, İstanbul Güngören'de 2008'de vatandaşları hedef aldı. Çöp tenekesine yerleştirilen bombanın patlamasından 10 dakika sonra 50 metre ileride yine bir başka çöp tenekesinde daha güçlü bir patlama yaşandı.

Saldırıda, ilk patlama sonrası yardıma gidenler de hedef alındı. Araç trafiğine kapalı ve vatandaşların yoğun olduğu alanda akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, Aleyna Çelik (3), Taha Yıldızlı (5), Murat Ağca (12) ve Şeyma Özkan'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 154 kişi hastaneye kaldırıldı.

Öğretmenleri hedef aldılar

Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, terör örgütü PKK mensuplarınca 9 Haziran 2017'de 22 yaşında Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edildi.

Sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit düştü.

Öğretmen babası Hasan Alten'i örnek alarak öğretmen olan Neşe Alten görev yeri Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce 26 Ekim 1993'te babasıyla şehit edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Babahaki Köyü İlköğretim Okulunda görev yapan Numan ve Ayşe Konakçı çifti, 26 Ekim 1993'te katledildi.

Terör örgütü PKK mensupları, Bitlis'in Düzköy Erikli Köyü İlkokulunda öğretmen olan Yasemin Tekin, Düzköy Erikli Köyü Ortaokulunda görev yapan eşi Bayram Tekin ve küçük kızları Betül'ü 25 Ekim 1993'te şehit etti.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 11 Eylül 1994'te öğretmen Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan, okul lojmanında şehit edildi.

Genç kız otobüste alevler arasında kaldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 8 Kasım 2009'da belediye otobüsüne terör örgütü mensuplarınca molotofkokteyli atıldı. Saldırıda, evine giden 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Serap Eser, otobüste çıkan yangın sonucu alevler arasında kaldı. Genç kız, yaklaşık bir ay tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Hakkari'de, 16 Eylül 2010'da Durankaya beldesi ile Geçitli köyü arasındaki yola teröristlerce döşenen mayının sivilleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu aralarında 2 yaşındaki Nurullah Umut Çiftçi ve 11 aylık Zeynep Kurt'un da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Şehit annenin karnından alınan bebek hayata tutunamadı

Batman'da 26 Eylül 2011'de 3 terörist, hac yolculuğuna hazırlanan anne ve babasını ziyaretten dönen Talat Doru ve ailesinin bulunduğu araca ateş açtı. Saldırıda 4 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Mizgin Doru (31) ile kızı Sultan Doru (4) yaşamını yitirdi. Talat ve Mizgin Doru'nun 4 kızı vardı ancak bir de erkek bebek istiyorlardı. Anne karnındaki erkek bebek, olay sonrasında sezaryenle kurtarıldı ancak hastanede bir gün yaşayabildi. Baba Doru ile bir kızı da olayda ağır yaralandı.

Bingöl'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir anne, canlı bomba eylemi yapacak teröriste müdahale ederek çok sayıda kişiyi kurtardı. Kurban Bayramı öncesi 3 çocuğuyla alışverişe çıkan Hatice Belgin, yürürken canlı bomba eylemcisini fark etti ve üzerine atladı. Anne, patlamayı engelleyemedi ancak yaşanabilecek daha büyük bir facianın önüne canını feda ederek geçti. Olayda, anne Belgin ve oğlu Veysel ile bir vatandaş hayatını kaybetti, yaralanan 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kurban eti dağıtan çocukları katlettiler

HDP Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından çıkan 6-7 Ekim olaylarında, 2 polis memuru şehit oldu, 31 kişi hayatını kaybetti, 221 sivil ile 139 polis yaralandı. Ölenler arasında, Kurban Bayramı'nın 4. gününde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtılırken 2 arkadaşıyla katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü de bulunuyordu.

Sebze almak için evden çıktı hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 30 Ağustos 2015'te evinden sebze almak için çıkan 6. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Fırat Simpil, terör örgütü PKK mensuplarınca yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 28 Eylül 2015'te teröristlerin polis aracına düzenlediği saldırıda roketatar mermisinin isabet ettiği evdeki 9 yaşındaki Elif Şimşek öldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 Eylül 2015'te terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması mensuplarınca poşet içinde bir evin damına bırakılan patlayıcının ellerinde infilak etmesi sonucu 9 yaşındaki Tahsin Uray ve Ramazan Ş. ağır yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklardan Uray, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şırnak Kültür Merkezi ve Halk Kütüphanesinin bulunduğu binaya 25 Aralık 2015'te düzenlenen saldırıda 4 çocuk yaralandı.

5 aylık bebeği katlettiler

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 13 Ocak 2016'da İlçe Emniyet Amirliği ve lojmanına teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, bir polis memuru şehit oldu, biri 5 aylık, biri 4 ve diğeri 12 yaşında 3 çocuğun da aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 39 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kızılay Güvenpark yakınlarında 13 Mart 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 36 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda yaralananlar arasında bulunan 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek, terör saldırılarının en küçük kurbanı oldu.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 13 Nisan 2016'da terör örgütü PKK mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 yaşındaki Hidayet Tek yaşamını yitirdi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 10 Temmuz 2016'daki saldırıda 5 yaşındaki Viyan Kanat hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, bombalı saldırıda bebek Ceylin Naz Aydın, 11 Ağustos 2016'da şehit oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya şehit düştü.