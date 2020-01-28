Terör örgütü PKK adına istihbarat yürüttüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK adına istihbarat yürüttüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Terör örgütü PKK adına istihbarat yürüttüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Suriye'de YPG/PKK'dan kaçan teröristlerin yerlerini bildirerek yeniden örgüte katılmalarını sağladığı ve istihbarat çalışmaları yürüttüğü iddia edilen zanlı, Adana'da yakalanıp tutuklandı.

Terör örgütü PKK adına istihbarat yürüttüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Suriye'de YPG/ PKK'dan kaçan teröristlerin yerlerini bildirerek yeniden örgüte katılmalarını sağladığı ve istihbarat çalışmaları yürüttüğü iddia edilen zanlı, Adana'da yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Afrin bölgesinde terör örgütü adına istihbarat faaliyeti yürüttüğü öne sürülen Suriye uyruklu Mustafa K'nin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girerek Adana'ya geldiğini belirledi.

Polis, örgütten kaçan teröristlerin yerlerini tespit ederek yeniden PKK'ya katılmalarını sağladığı iddia edilen şüpheliyi, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki evde yakaladı.

Zanlının ifadesinde, ölümle tehdit edildiğini, bu nedenle terör örgütünün isteklerini yerine getirdiğini öne sürdüğü belirtildi.

Şüphelinin, Suriye'deki iki kardeşinin de örgüte eleman kazandırdığı ve yaşamsal malzeme temin ettiğinin belirlendiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Suriye, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye rejiminin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 600 bine dayandı
Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı Manisa'daki deprem anında yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı Manisa'daki 5.1 şiddetindeki depremin ardından uzmanlardan ilk açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 17:05:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütü PKK adına istihbarat yürüttüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]