Terör örgütü PKK Afrin'de sivilleri hedef aldı: 7 yaralı - Son Dakika

Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nin Halep'in kuzeyindeki Afrin'de sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 7 sivil yaralanırken, sivil savunma merkezinde de hasar meydana geldi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçe merkezine füze saldırısı gerçekleştirdi. İlçedeki sivil yerleşim bölgelerinin ve sivil savunma merkezinin hedef alındığı saldırıda 7 sivilin yaralandığı belirtildi. Sivil savunma merkezinde de hasar meydana geldiği aktarıldı.