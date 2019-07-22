Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor
44 dakika önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde biri kadın 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
'ın Silopi
ilçesinde biri kadın 2 PKK
'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak
'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan biri kadın 2 terörist, Habur Sınır Kapısı
'na geldi. Güvenlik güçlerine teslim olmalarının ardından gözaltına alınan teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
(İHA)
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