İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Teslim olan örgüt mensubunun 2022 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye 'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 62'ye yükseldi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

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