Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

26.07.2022 17:25
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Teslim olan örgüt mensubunun 2022 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 62'ye yükseldi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika
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