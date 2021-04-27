İkna edilen PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

İkna edilen PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu
27.04.2021 18:54
İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 1 örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 1 örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2009 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 58'ye yükseldi" denildi.
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