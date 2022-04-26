Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

26.04.2022 21:08
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 25'e yükseldi" denildi. - ANKARA

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İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor - Son Dakika


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