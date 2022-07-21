Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

21.07.2022 19:31
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi. Açıklamada, "Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 61'e yükseldi" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor - Son Dakika
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