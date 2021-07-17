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Son dakika haberleri: İkna yoluyla 5 terörist teslim oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: İkna yoluyla 5 terörist teslim oldu

17.07.2021 19:08
Son dakika haberleri: İkna yoluyla 5 terörist teslim oldu, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün teslim olan teröristlerin 2009-2015'te terör örgütüne katıldığı, Irak, İran ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 107'ye yükseldi.

Son dakika haberleri: İkna yoluyla 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: İkna yoluyla 5 terörist teslim oldu - Son Dakika


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