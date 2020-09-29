Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor...Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika

Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor...Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor.

Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor...Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu

Acılı anne kavuşma sırasında oğlunun bacaklarına kapandı

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 5 Eylül 2020'de evlat nöbeti eylemine katılan baba Fettah ile anne Perihan Kaya, güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Cuma Kaya ile buluştu. Kaya ailesinin buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 391'inci gününde de devam ederken ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Bingöl'de ikamet eden ve 2015 yılında açıköğretim sınavı için gittiği Karlıova ilçesinde kandırılarak dağa kaçırılan Cuma Kaya, Diyarbakır ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ile istihbarat ekipleri tarafından yapılan müşterek ikna çalışmaları neticesinde silahsız ve teçhizatsız şekilde teslim oldu. Şırnak'taki işlemlerinin ardından Cuma Kaya, Diyarbakır'a sevk edildi.

Acılı anne evladının bacaklarına kapandı

5 Eylül 2020'de HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evlat nöbeti eylemine katılan baba Fettah Kaya, oğlunun teslim olduğu haberini gözyaşları içinde karşıladı. Diyarbakır'a getirilen Cuma Kaya, İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluştu. Acılı baba, gözyaşları içinde oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, anne ise evladının bacaklarına kapandı. Yapılan kısa görüşmenin ardından Cuma Kaya, ifadesine başvurulmak üzere sorgu odasına alındı.

18 aile evladına kavuştu

Cuma Kaya ile birlikte 18 aile evlatlarını teröristlerin elinden kurtarmayı başardı. Daha önce Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen ve Bayram Çetin'in oğlu Erdal Çetin ile Fahrettin Akkuş'un oğlu Erkan Akkuş ailelerine kavuşmuştu.

Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor...Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu
Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor...Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu
Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor...Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu
Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor...Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu
Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor...Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu
Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor...Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu
Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor...Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu
Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor...Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor...Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan güçleri Azerbaycan İçtimai TV çalışanlarını hedef aldı Son Dakika: Fenerbahçe, Michael Frey'i Waasland Beveren'e kiralıyor Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi
Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı         
22:23
Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor         
21:41
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu         
20:01
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil         
18:59
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz         
18:12
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 22:36:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor...Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei