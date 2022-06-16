Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist Suriye sınırından Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist Suriye sınırından Türkiye'ye getirildi

16.06.2022 12:46
Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist Suriye sınırından Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK'dan kaçan ve silahlı eylemlerde bulunan terörist, Gaziantep'te Suriye sınırından alınarak Türkiye'ye getirildi.

Terör örgütü PKK'dan kaçan ve silahlı eylemlerde bulunan terörist, Gaziantep'te Suriye sınırından alınarak Türkiye'ye getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik istihbari çalışmalar neticesinde yaklaşık 8 yıl önce terör örgütüne katılan, "sözde komutanlık" seviyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve 2015'te Şırnak'ın Silopi ilçesindeki çukur olaylarında silahlı faaliyet gösteren teröristin örgütten kaçma arayışında olduğunu tespit etti.

Terörist, yapılan titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucu Suriye sınırından teslim alınarak Türkiye'ye getirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Türkiye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist Suriye sınırından Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

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