Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK-PYD/ YPG 'ye yönelik istihbari çalışmalar neticesinde yaklaşık 8 yıl önce terör örgütüne katılan, "sözde komutanlık" seviyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve 2015'te Şırnak 'ın Silopi ilçesindeki çukur olaylarında silahlı faaliyet gösteren teröristin örgütten kaçma arayışında olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Türkiye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist Suriye sınırından Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

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