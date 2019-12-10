Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu

MSB: Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG'li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu."

(İHA)