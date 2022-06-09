Teymur, roketatar ve BKC kullanılan saldırıda yaralı ya da can kaybı olmadığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Duhok, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine saldırdı - Son Dakika

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