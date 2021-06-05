Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu: "Terör örgütü PKK, Türkiye, Irak ve IKBY'nin ortak düşmanıdır" - Son Dakika

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) terör örgütü PKK'nın Peşmerge güçlerine düzenlediği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, "Terör örgütü PKK, Türkiye, Irak ve IKBY'nin ortak düşmanıdır" dedi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Duhok kentinde terör örgütü PKK'nın, Peşmerge güçlerine ait askeri aracı pusuya düşürdüğü ve 5 Peşmergenin hayatını kaybetmesi, 4 Peşmergenin de yaralanması ile sonuçlanan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Karaçay, "Terör örgütü PKK, Türkiye, Irak ve IKBY'nin ortak düşmanıdır. Bu ortak tehditle mücadeleye matuf adımlarda IKBY makamlarının yanındayız" ifadelerini kullandı. Karaçay açıklamasında, terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

IKBY'ye bağlı Duhok kentindeki İmadiye ilçesinde yer alan Metina dağında keşif yapan Peşmerge güçlerine ait askeri araç, terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuya düşmüştü. Saldırıda 5 Peşmerge hayatını kaybetmiş, 4 Peşmerge de yaralanmıştı.

(İHA)