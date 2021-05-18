Terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı - Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırdığı belirtildi.

Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşunda yer alan habere göre, PKK, Erbil'in Soran ilçesinin Sidekan beldesinde Peşmerge güçlerine saldırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Soran İlçesi Kaymakamı Helgurd Necib, "11.00 civarında PKK'lı bir grup Bole Dağı'nda konuşlanan Peşmerge birliğine ateş açtı. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı." diye konuştu.

Peşmerge Albay Behrem Arif Yasin de, "Güçlerimiz bir müddettir orada konuşlanıyor. Peşmerge kara yolunu onarmak istedi. O sırada bir grup PKK'lı Peşmerge'ye ateş açtı. Biz de sert bir karşılık verdik." ifadelerini kullandı.

Peşmerge komutanı Yasin, 6 Mayıs'ta PKK'nın Sidekan'daki bir Peşmerge noktasına saldırdığını belirterek, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığını kaydetmişti.

Sidekan beldesindeki bir bölgede 12 Mart'ta PKK'nın yola yerleştirdiği patlayıcı, Peşmerge'ye ait aracın geçişi sırasında infilak etmişti. Olayda bir Peşmerge ölürken, bir Peşmerge de yaralanmıştı.