Terör örgütü PKK/KCK'nın "gölge baro" taktiği iddianamede - Son Dakika

Terör örgütü PKK/KCK'nın "gölge baro" taktiği iddianamede

Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 32'si tutuklu 61 sanık hakkında hazırlanan 3 bin 253 sayfalık iddianamede, örgütün, gözaltına alınan mensupları için avukat ayarlamada izlediği yol detaylı şekilde anlatıldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın

Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 32'si tutuklu 61 sanık hakkında hazırlanan 3 bin 253 sayfalık iddianamede, örgütün, gözaltına alınan mensupları için avukat ayarlamada izlediği yol detaylı şekilde anlatıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 32'si tutuklu 61 sanık hakında hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün faaliyetlerine yer verildi.

İddianamede, örgütünün faaliyetlerini kimi zaman bir siyasi parti içinden, kimi zaman bir dernek üzerinden kimi zaman ise yeniden isimlendirdiği yapılar üzerinden devam ettirdiği belirtildi.

Gözaltına alınan örgüt mensupları için ayarlanan avukatların KCK yapısı içerisinde yer alan belirli avukatlar olduğu ifade edilen iddianamede, şunlar aktarıldı:

"21 Mart 2019'da düzenlenen nevruz etkinliğinde silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan s¸üpheliler yakalanarak 30 Mart 2019'da adliyeye getirilmis¸, A.İ. (tutuklu) ve KCK yapısındaki s¸ahısların bu kis¸ilere destek amaçlı olarak adliyeye geldikleri iletis¸imin dinlenmesi kayıtlarına yansımıs¸tır. Yine benzer suçlardan is¸lem gören kis¸iler, KCK yapısındaki s¸ahısları arayarak yardım istemiş, bu şahıslar da yine KHK ile kapatılan ve örgüt içinde yer alan Özgürlükçü Hukukçular Dernegˆi (ÖHD) üyesi avukatlar üzerinden bu kis¸ilere yardımcı olmuştur. Bu durum birden fazla kez yas¸anmıs¸tır."

Örgüt tarafından avukat görevlendirilmesinin tape kayıtlarına da yansıdığı belirtilen iddianamede, şu bilgiler yer aldı:

"Tape kaydında geçen kişinin ÖHD içerisinde faaliyet yürüten M.A.A. oldugˆu degˆerlendirilmis¸tir. Buradaki konu daha önce verilen örneklerden biraz daha farklıdır. Daha önceki tapelerdeki örnekler KCK yapılanması tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü ile ilgili suçlardan is¸lem gören kis¸ilere avukat ayarlanmasına ilis¸kindir. Buradaki tape kayıtları ise avukat ayarlanan kis¸inin avukatı tutmak istememesi ancak avukatın, KCK yapılanması tarafından gönderilmis¸ olması nedeniyle de 'tutmuyorum' diyememesi ve bu konuda avukatı tutmamak için KCK yapılanmasında yer alan M.Ö. ve M.K'den yardım istemesine ilis¸kindir. Bu durum digˆerlerinden daha ilginç bulunmus¸tur. Normalde müvekkil olan vatandas¸ların istedigˆi avukatla anlas¸ma yapma özgürlügˆü vardır ancak KCK yapılanmasından avukat görevlendirildigˆinde bu özgürlügˆün olmadıgˆı görülmektedir. Avukatla anlas¸ma yapmamak için de yine KCK yapılanmasının yardımına ihtiyaç duyuldugˆu tape görüs¸melerine yansımıs¸tır."

Örgüt tarafından görevlendirilen avukatların belirli kişiler olduğuna dikkati çekilen iddianamede, "Yine KCK yapılanmasının PKK/KCK silahlı terör örgütü ile ilgili suçlardan is¸lem gören kis¸ilere sadece Özgür Hukukçular Dernegˆinde yer alan avukatlardan ayarlama yaptıgˆı anlas¸ılmaktadır ancak örgüt, ÖHD'de yer alan tüm avukatları görevlendirmemektedir. Görevlendirmeler belli isimler üzerinde yogˆunlas¸maktadır. Bu s¸ekilde avukat görevlendirme faaliyeti 'gölge baro' olarak adlandırılmıs¸tır. Bu as¸amada bu s¸ekilde PKK/KCK silahlı terör örgütünden is¸lem gören kis¸ilere ÖHD'de yer alan avukatların görevlendirilmesi ÖHD'nin KCK ile olan bagˆlarından kaynaklandıgˆı degˆerlendirilmis¸ ve ÖHD üyeligˆi veya kuruculugˆunun terör örgütü üyeligˆi açısından delil olarak ele alınması gerektigˆi kanaatine varılmıs¸tır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Toplam 153 klasörden oluşan dava dosyasının kabul edildiği 2. Ağır Ceza Mahkemesince sanıkların yargılamasına bir süre sonra başlanacak.

Gaziantep, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK/KCK'nın 'gölge baro' taktiği iddianamede - Son Dakika

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