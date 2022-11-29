Terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması özelinde yürütülen soruşturmada 50 gözaltı kararı var - Son Dakika
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Terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması özelinde yürütülen soruşturmada 50 gözaltı kararı var

29.11.2022 09:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın kadın alan yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kadın alan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA MERKEZLİ 14 İLDE GERÇEKLEŞTİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütü PKK/KCK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde ifade ve fotoğraftan teşhis beyanları alınan tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde örgütün kadın alan yapılanmasında olduğu tespit edilen 50 şüphelinin Ankara merkezli 14 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.

OPERASYON SÜRÜYOR

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

Kaynak: AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik... Eskişehir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı Eskişehir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Cumhuriyet, Ankara, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması özelinde yürütülen soruşturmada 50 gözaltı kararı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması özelinde yürütülen soruşturmada 50 gözaltı kararı var - Son Dakika
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