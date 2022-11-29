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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütü PKK/KCK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde ifade ve fotoğraftan teşhis beyanları alınan tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde örgütün kadın alan yapılanmasında olduğu tespit edilen 50 şüphelinin Ankara merkezli 14 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ankara, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması özelinde yürütülen soruşturmada 50 gözaltı kararı var - Son Dakika

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