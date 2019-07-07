Son dakika! PKK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi etkisiz hale getirildi
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Son dakika! Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, MİT ve TSK'nin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:30 Kaynak: AA
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, MİT ve TSK'nin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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