Son Dakika Haberleri: Son dakika! PKK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi etkisiz hale getirildi
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Son dakika! PKK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi etkisiz hale getirildi

14 dakika önce

Son dakika! Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, MİT ve TSK'nin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, MİT ve TSK'nin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika! PKK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi etkisiz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:30 Kaynak: AA
TSK, PKK, Güncel
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