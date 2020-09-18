Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu"nun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu"nun yargılanmasına devam edildi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu" olduğu ve ülke genelinde "yönetici" pozisyonunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu" olduğu ve ülke genelinde "yönetici" pozisyonunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık S.D. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemindeki (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada sanık avukatı hazır bulundu. Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.D, " Cizre'deki patlama olayıyla bir bağlantım yoktur. Ben kimseye tehditle eylem yaptırmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dava dosyasının taraflarına tevdi edilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti sanık S.D'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına ve dava dosyasının esasa ilişkin mütalaasını sunması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu" olduğu ve ülke genelinde "yönetici" pozisyonunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan S.D. hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak ve mala zarar verme" suçlarından da 37,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Adana, Terör, Ceza, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'genel gençlik sorumlusu'nun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı Çiftçinin bir anlık dalgınlığı kolunun kopmasına neden oldu İngiltere'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Galatasaray, Roma'nin gündemindeki Marcao için 20 milyon euro istiyor Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
Şaşırtan araştırma! Gözlük takanlara 5 kat daha az koronavirüs teşhisi konuluyor Şaşırtan araştırma! Gözlük takanlara 5 kat daha az koronavirüs teşhisi konuluyor         
23:52
Trump: Nisan 2021'e dek her Amerikalı'ya yetecek kadar koronavirüs aşısına sahip olacağız Trump: Nisan 2021'e dek her Amerikalı'ya yetecek kadar koronavirüs aşısına sahip olacağız         
23:06
Eski Fenerbahçeli Tolgay Arslan, Udinese ile sözleşme imzaladı Eski Fenerbahçeli Tolgay Arslan, Udinese ile sözleşme imzaladı         
22:45
Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu         
21:43
Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı         
19:41
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:41
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor         
14:48
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak         
12:31
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 00:36:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu"nun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei