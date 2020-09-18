Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu" olduğu ve ülke genelinde "yönetici" pozisyonunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık S.D. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemindeki (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada sanık avukatı hazır bulundu. Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.D, " Cizre'deki patlama olayıyla bir bağlantım yoktur. Ben kimseye tehditle eylem yaptırmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dava dosyasının taraflarına tevdi edilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti sanık S.D'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına ve dava dosyasının esasa ilişkin mütalaasını sunması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu" olduğu ve ülke genelinde "yönetici" pozisyonunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan S.D. hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak ve mala zarar verme" suçlarından da 37,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.