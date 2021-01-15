Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Türkiye gençlik sorumlusu" olduğu ve ülke genelinde "yönetici" pozisyonunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Sezar Duruk cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütü PKK/KCK'nın ülke yapılanmasında sözde "yönetici" ve "sorumlu" düzeyinde "Türkiye gençlik sorumlusu" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü belirterek, Sezar Duruk'un 21 Şubat 2013'te Şırnak'ın Cizre ilçesindeki patlamanın planlayıcısı olduğunu kaydetti. Savcı, sanığın "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak ve mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Duruk, örgütsel bir konumu olmadığını ileri sürerek, "Cizre'deki patlama olayıyla bir bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi. Heyet, sanığın diğer suçlamalardan ise "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraatına hükmetti.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Türkiye gençlik sorumlusu" olduğu ve ülke genelinde "yönetici" pozisyonunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan Sezar Duruk hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak ve mala zarar verme" suçlarından da 37,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.