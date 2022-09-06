'DELİL' KOD ADLI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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'DELİL' KOD ADLI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

06.09.2022 13:55
'DELİL' KOD ADLI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, adliyeye sevk edildi.

-TERÖR örgütü PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul'da olduğunu belirledi. Tanrıkulu'nun saklandığı 2 adres tespit eden polis, Cumartesi günü söz konusu 2 adrese operasyon düzenledi. Tanrıkulu'nun, 4 gündür devam eden İstanbul TEM Şubedeki işlemleri bugün sona erdi. Yunanistan'da eğitim gördükten sonra örgüt talimatı ile Türkiye'deki büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki teröristin, bugün güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği öğrenildi.Terör örgütünce verilen talimatla eylemsel faaliyet konularında PKK/KCK adına inisiyatif alarak eylem tasarlayan teröristin, Mart ayında gittiği Yunanistan'dan Haziran ayında sınır hattından illegal geçiş yaparak İstanbul'a geldiği ve burada saldırı hedefindeki bölgelerle ilgili hazırlık yaptığı aktarılmıştı.


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Sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderilen teröristle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı Sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderilen teröristle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'DELİL' KOD ADLI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'DELİL' KOD ADLI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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