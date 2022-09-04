Eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı terörist yakalandı

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda, 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu İstanbul'da yakalandı. Tanrıkulu'nun, Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi aldığı, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olduğu bildirildi.

BAKAN SOYLU TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HDPKK'nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK'nın değil Yunanistan'ın da ilgiye ihtiyacı var" dedi.