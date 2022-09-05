İSTANBUL-EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 'DELİL' KOD ADLI TERÖRİST YAKALANDI(2) - Son Dakika
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İSTANBUL-EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 'DELİL' KOD ADLI TERÖRİST YAKALANDI(2)

05.09.2022 01:08
İSTANBUL-EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 'DELİL' KOD ADLI TERÖRİST YAKALANDI(2)

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, Esenyurt'ta yapılan operasyonla yakalandı.

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, Esenyurt'ta yapılan operasyonla yakalandı.Operayon anı kameralara yansıdı.

Silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakalanmasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada,"PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan aranması bulunan, Yunanistan Ülkesinde bulunan Lavrion kampında ideolojik, silahlı ve sabotaj eğitimi alıp ülkemizde bombalı ve silahlı eylem arayışı içerisinde olan 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu 03.09.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Ayrıca operasyon anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

- İstanbul
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Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitim görüp İstanbul'da bombalı eylem planı yapan terörist yakalandı Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitim görüp İstanbul'da bombalı eylem planı yapan terörist yakalandı Eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı terörist yakalandı Eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı terörist yakalandı
Kaynak: DHA

İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 'DELİL' KOD ADLI TERÖRİST YAKALANDI(2) - Son Dakika

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