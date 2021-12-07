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Terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket eden 2 hacker yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket eden 2 hacker yakalandı

07.12.2021 13:58
Terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket eden 2 hacker yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten 'hacker' gruplarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten 'hacker' gruplarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve istihbarat ekiplerince yapılan çalışmada, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Hackers yapılanması içinde yer alan CMG-TEAM Cold Hackers isimli gruba yönelik yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü adına 27 Nisan 2021 tarihinde Hava Kuvvetleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği internet sayfasına siber saldırı düzenleyerek 42 bin 827 TSK personeline ait verileri ifşa ettiği iddia edilen M.K. (15) ve N.F.Ş. (25) gözaltına alındı.

Yapılan aramada şüphelilerin evlerinde 6 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet laptop, 2 adet tablet, 2 adet hard disk, 6 adet flaş bellek, 3 adet sim kart ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişinin emniyetteki işlemlerin ardında Ankara TEM Şube Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

(Ersoy Yalçın/ İHA)

Terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket eden 2 hacker yakalandı

Terör Örgütü, Tarsus, Hacker, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket eden 2 hacker yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket eden 2 hacker yakalandı - Son Dakika
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