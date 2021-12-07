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Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/KCK talimatıyla hareket eden hacker gruplarına operasyon - Son Dakika

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/KCK talimatıyla hareket eden hacker gruplarına operasyon

07.12.2021 10:02

Gelen son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS ve CMG-TEAM COLD HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilde kamu kurum/kuruluşları ile tüzel...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS ve CMG-TEAM COLD HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilde kamu kurum/kuruluşları ile tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 42 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, 2020-2021 yıllarında; PKK/KCK silahlı terör örgütünün HACKERS yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK silahlı terör örgütü ve örgüt üyelerince oluşturulan "MEZOPOTAMİAHACKERS" isimli bir yapının bulunduğu, bu yapıya bağlı olarak 9 ayrı hacker alt grubunun oluşturulduğu, bu grupların ve grup içerisinde faaliyet yürüten sahte nick hesap kullanan ve oluşturulan indekslerle kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları internet sayfaları ile özel ve tüzel kişilerin kullandıkları internet sayfalarına yetkisiz erişim sağlanarak terör örgütü adına propaganda yapan örgüt mensupları hakkında yürütülen soruşturma ile MEZOPOTAMİAHACKERS yapılanmasının ve bu yapılanma içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının faaliyet alanları deşifre edilmişti. Bu dosya kapsamında yapılan 3 ayrı operasyonda 12 hacker tutuklanmış ve MezopotamiaHackers isimli PKK/KCK terör örgütü hacker grubu çökertilmişti.

Ancak PKK/KCK terör örgütünün siber alemdeki faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam ettirilmiş, hacker yapılanması ağır bir darbe alan terör örgütünün yeni bir oluşum içerisine girdiğinin istihbar edilmesi üzerine yapılan çalışmalarda; terör örgütüne bağlı hackerların cmg-team coldhackers adıyla yeniden toparlanmaya çalıştığı tespit edilmiş, bu gelişmeler üzerine; Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat birimleri ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca ortaklaşa siber mücadele grubu kuruldu. Ayrıca USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) ile koordine kurularak siber mücadele grubu genişletilmiştir. Siber Mücadele grubunca terör örgütünün hacker yapılanmasının; 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde deşifre olmaları, yakalanmaları ve tutuklanmaları sonrasında ağır darbe aldıkları ve gizlilik kurallarını değiştirmeye çalıştıkları, üyelerin deşifre olmaması için bireysel kullanıcı adı, e-posta adresi vb. kimlik ve iletişim bilgilerinin kullanılmasının yasaklandığı anlaşıldı.

Aldıkları tüm tedbirlere rağmen siber uzmanlarca eylemleri takip altına alınmış; 294'ü kamu kurum ve kuruluşlarına ait siteler olmak üzere toplamda 2 bin 754 adet Türk kamu-özel internet sitelerine yetkisiz erişim (hack) eylemlerini gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri tespit edildi.

Bu eylemlerin bir kısmında ele geçirebildikleri e-posta hesapları ile örgüt propagandası yaptıkları, vatandaşlara propaganda ve tehdit içerikli e-postalar gönderdikleri ortaya çıkarıldı.

Tüm bu tespitler ışığında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (Terör Suçları Soruşturma Bürosu) ile koordine kurularak adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında terör örgütünün tüm yetkisiz erişim ve hack eylemleri deşifre edilerek delillendirildi. Yine soruşturma kapsamında yaklaşık 900 mağdur şahıs/kurum/şirket/kuruluş temsilcileri ile vatandaşların müşteki olarak ifadesine başvuruldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (Terör Suçları Soruşturma Bürosu) ile yürütülmekte olan 2021/112184 sayılı soruşturma kapsamında "CMG-TEAM COLD HACKERS" isimli yapı içerisinde sahte nick/hesap ile faaliyet yürüten örgüt mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerince deşifre edilen 42 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla 12 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 1 adet kuru sıkıdan çevrilme 7.65 tabanca ile tabancaya ait 9 adet 7.65 fişek ile iki adet şarjör ve örgütsel döküman ve paçavralara el konuldu. Yakalanan şüphelilerin ifade ve sorgu işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sürdürüldüğü öğrenildi. - ANKARA

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/KCK talimatıyla hareket eden hacker gruplarına operasyon
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/KCK talimatıyla hareket eden hacker gruplarına operasyon
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/KCK talimatıyla hareket eden hacker gruplarına operasyon
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/KCK talimatıyla hareket eden hacker gruplarına operasyon

Ankara Başsavcılığı, Hacker, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/KCK talimatıyla hareket eden hacker gruplarına operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/KCK talimatıyla hareket eden hacker gruplarına operasyon - Son Dakika
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