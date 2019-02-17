Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK/KCK üyelerine operasyon: 735 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK üyelerine operasyon: 735 gözaltı

1 saat önce

Kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 735 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK üyelerine operasyon: 735 gözaltı, System.String[]
Kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 735 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:50 

PKK, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MİT ve Emniyet'ten Ortak Operasyon! Kırmızı Bültenle Aranan 2 Terörist Yakalandı Terör Örgütüne Ağır Darbe! 735 Şüpheli Gözaltında

Benzine Bu Geceden İtibaren 27-30 Kuruşluk Zam Yapılması Bekleniyor Bitirme Tezi, Maden Atığını Yatırıma Dönüştürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 17:51:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK/KCK üyelerine operasyon: 735 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]