Terör örgütü PKK/KCK üyelerine operasyon: 735 gözaltı
1 saat önce
Kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 735 şüpheli gözaltına alındı.
Kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 735 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:50
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