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Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı Şüpheliler, Özel Harekat ve TEM ekiplerince iki ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı Bir şüphelinin evinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiESKİŞEHİR - Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 2...

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Şüpheliler, Özel Harekat ve TEM ekiplerince iki ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı

Bir şüphelinin evinde örgütsel dokümanlar ele geçirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası TEM ekipleri nezaretinde adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekiplerince kentte, iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda, polis ekiplerince PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği öne sürülen üniversite öğrencisi B.E.ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen B.A.'yı gözaltına alındı. Ayrıca kadın şüpheli B.E.'nin evinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorguları akabinde TEM ekipleri nezaretinde adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

TEM Otoyolu, Eskişehir, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:23 Kaynak: İHA
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