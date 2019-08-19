Terör örgütü PKK/KCK'ya dev operasyon: 418 gözaltı
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 418 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:08 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 418 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, başta Diyarbakır
, Mardin
ve Van
illeri olmak üzere 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlarda 418 şüphelinin yakalanarak, gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, yakalamaya dönük operasyonların devam ettiği belirtildi.
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