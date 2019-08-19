Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK/KCK'ya dev operasyon: 418 gözaltı
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Terör örgütü PKK/KCK'ya dev operasyon: 418 gözaltı

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 418 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya dev operasyon: 418 gözaltı, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 418 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başta Diyarbakır, Mardin ve Van illeri olmak üzere 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlarda 418 şüphelinin yakalanarak, gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, yakalamaya dönük operasyonların devam ettiği belirtildi.


İçişleri Bakanlığı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:08 Kaynak: DHA
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