Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 10 gözaltı

11 dakika önce

İstanbul'da eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla aranan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 10 gözaltı, System.String[]

İstanbul'da eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla aranan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul'da çok sayıda ilçede daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. İmralı Adası'nda tutuklu bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'daki yakalanışının yıl dönümü öncesi yapılan operasyonda, PKK'nın gençlik kanadına mensup 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise dijital malzeme ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

İllegal eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan bölücü terör örgütü üyelerinin, planladıkları eylem için çağrı yaptıkları da öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube'ye getirildi. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
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