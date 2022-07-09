Terör örgütü PKK nedeniyle 25 bin öğrenci Duhok'tan Sincar'a dönemiyor - Son Dakika
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Terör örgütü PKK nedeniyle 25 bin öğrenci Duhok'tan Sincar'a dönemiyor

09.07.2022 19:04
Terör örgütü PKK nedeniyle 25 bin öğrenci Duhok'tan Sincar'a dönemiyor

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde oluşturduğu güvenlik sorunu nedeniyle Duhok'taki kamplarda kalan 25 bin öğrencinin ilçeye dönemediği belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde oluşturduğu güvenlik sorunu nedeniyle Duhok'taki kamplarda kalan 25 bin öğrencinin ilçeye dönemediği belirtildi.

Duhok İl Eğitim Genel Müdürü Ömer Ali Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle Sincarlı öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Öğrencilerin sınav süreci gibi hassas ve önemli bir dönemden geçtiklerini belirten Taha, "Sincar ve çevresinde güvenlik sorunu (PKK) mevcut. Bu nedenle oralarda sınav gerçekleştirmek çok zor." dedi.

Taha, ilçedeki güvenlik sıkıntıları nedeniyle öğrencileri Duhok'a getirip, güvenli yerlerde sınava tabi tutmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Söz konusu yerlerde her yıl öğrenci sayısı artıyor. Bu sene de 667 öğrenci Duhok'ta sınava girecekti. 12. hazırlık sınıfı sınavları yaklaşık bir aydır sürüyor. Haftada iki sınav gerçekleşiyor. Bu nedenle bu öğrenciler Duhok şehir merkezinde tahsis ettiğimiz yerde konaklıyorlar.

Öte yandan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin onayıyla bu öğrenciler için yaklaşık 73 milyon dinar ayrıldı. Duhok sınırları içerisindeki kamplarda 25 bin öğrenci kalıyor, Sincar sınırları içerisinde bulunan okullara ise gidemiyor."

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Duhok'ta kurbanlık hayvan pazarı Duhok'ta kurbanlık hayvan pazarı
Kaynak: AA

Duhok, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK nedeniyle 25 bin öğrenci Duhok'tan Sincar'a dönemiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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