Son Dakika Haberleri: Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın avukatlarından açıklama

2 saat önce

TERÖR örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları, 22 Mayıs'ta İmralı Cezaevi'nde yaptıkları görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın avukatlarından açıklama, System.String[]
TERÖR  örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları, 22 Mayıs'ta İmralı Cezaevi'nde yaptıkları görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. Avukatlar, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın, açlık grevleri ve ölüm oruçlarının amacına ulaştığını ve sona erdirilmesini talep ettiğini söylediğini açıkladı.
İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları Raziye Turgut, İbrahim Bilmez, Nevruz Uysal ve Rezan Sarıca, 22 Mayıs'ta yaptıkları görüşme ile ilgili Beyoğlu'ndaki bir otelde açıklama yaptı.


 

Avukat Nevruz Uysal 22 Mayısta yapılan görüşmede asıl tartışılanın açlık grevleri ve ölüm oruçları olduğunu belirterek, şunları söyledi:


 

"Görüşme içeriğinde birçok konu tartışılmış olsa da temel gündem maddesi kritik bir aşamaya gelen açlık grevleri ve ölüm oruçları olmuştur. Öcalan görüşme esnasında açlık grevleri ve ölüm oruçlarının amacına ulaştığını, artık sonlandırılması gerektiği yönündeki çağrısını ısrarla vurguladı. Bu çağrıdan sonra grevcilerin eylemi bırakacağına inanıyoruz. Esas olanın demokratik siyasal mücadele kültürü olduğunu, grevcilerin bedenen, ruhen ve zihnen sağlıklı olmalarının her şeyden önemli olduğunu ifade etti" dedi.


 


Açıklamaların ardından terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın açlık grevi ve ölüm orucu eylemcilerine hitaben kendi el yazısı ve imzasının olduğu mektubunu okudu.


 

"GÖRÜŞMELERİN MÜZAKERE SÜRECİNİN VARLIĞI ANLAMINA GELMEZ"
Avukat Uysal, "Bu görüşmelerin yaptırılmasının bir müzakere sürecinin varlığı anlamına gelmediğini, önceki görüşmede olduğu gibi yine hatırlattı. Mesajlarının tüm demokrasi güçlerine, Türkiye'nin her yelpazesindeki siyasi yapılarına ve devlete olduğunu söyledi. Bu tutumuna karşı 'tüm çevrelerden nasıl bir karşılık verileceğini 30-40 gün sonra anlarız' diyerek şu anda hiçbir çevrenin tutumu için herhangi bir yorum yapmadığına tanıklık ettik" dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:18 Kaynak: DHA
PKK, Abdullah Öcalan, Güncel
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