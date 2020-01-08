Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve... - Son Dakika

Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve...

6 saat önce

Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve..., System.String[]

Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. - ANKARA

PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:27 Kaynak: İHA
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