Terör Örgütü PKK'nın Finans Kaynaklarına Yönelik Operasyon
1 saat önce
Batman'da terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda, 2 kilo 230 gram esrar, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve tarihi eserler ele geçirildi.
Batman
'da terör örgütü PKK
'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda, 2 kilo 230 gram esrar, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve tarihi eserler ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Merkez
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Recepler köyündeki bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, evde yapılan aramada 2 kilo 230 gram esrar, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve 5 adet tarihi eser bulundu.
Şüpheli ev sahibi A.K. gözaltına alındı, oğlu Y.K'yi yakalama çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:51 Kaynak: AA
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