Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü PKK'nın Finans Kaynaklarına Yönelik Operasyon

Terör Örgütü PKK'nın Finans Kaynaklarına Yönelik Operasyon

1 saat önce

Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda, 16 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Terör Örgütü PKK'nın Finans Kaynaklarına Yönelik Operasyon, System.String[]
Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda, 16 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu'nda durumundan şüphelenilerek durdurulan tırda arama yapıldı.


Aramada, dorsenin altına yapılmış gizli bölmeye saklanmış 16 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.


Gözaltına alınarak hakkında "5607 Sayılı Kanun'a muhalefet" kapsamında yasal işlem yapılan tır sürücüsü M.Ş. savcılığa sevk edildi.


Silahlı terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:05 Kaynak: AA

PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özulaş Toplutaşım A.Ş. Otobüste Yaşanan Kavgaların Önüne Geçmek İçin Düğmeye Bastı AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı, Seçim Çalışmaları Sırasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano'da Evlendi Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 20:28:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü PKK'nın Finans Kaynaklarına Yönelik Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]