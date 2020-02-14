Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasındaki 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da terörle mücadele ve istihbarat polislerinin düzenlediği operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'nde (DGH) faaliyet yürüttükleri tespit edilen 21 şüpheliden 10'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, PKK/KCK'nın, gençler üzerindeki etkinliğini artırmak ve yeni eleman kazanmak için yoğun çaba sarf ettiği tespit edildi.

Örgütün kırsal kadrosuna katılmak için geçen yıl Ankara'dan yola çıkan 2 gencin, Şanlıurfa'da yakalanması üzerine, TEM ve istihbarat polisleri, terör örgütünün bu alandaki çalışmalarının deşifresi için yürüttüğü çalışmaları artırdı.

Polis ekipleri, örgütün gençlik yapılanması DGH'de faaliyette bulunan şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Ayrıca şüphelilerin, yurt dışı giriş ve çıkışları ile telefon trafikleri de analiz edildi.

Sosyal medya ve üniversitelerde örgüt propagandası yapmışlar

DGH üyesi şüphelilerin, sosyal medyada açtıkları sahte hesaplardan örgüt adına propaganda yaptıkları, zanlılardan bir kısmının ayrıca okudukları üniversitelerde propaganda faaliyetleri yürüttükleri belirlendi.

Ayrıca terör örgütü üyelerinin, piknik ve gezi gibi organizasyonlar düzenleyerek örgüte sempatizan kazandırmaya çalıştıkları saptandı.

Bunun üzerine harekete geçen TEM ve istihbarat ekipleri, 21 şüpheliye yönelik operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ele geçirilen dijital materyaller inceleniyor

TEM, istihbarat ve siber birimlerinin uzman personelinden oluşturulan özel ekipler de şüphelilerin ilişki ve irtibatları ile ele geçirilen dijital materyallerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüyor.