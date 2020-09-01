Terör örgütü PKK'nın hacker yapılanması çökertildi... Kamu kurumlarını hedef almışlar - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın hacker yapılanması çökertildi.

DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, terör örgütü PKK/KCK'nın hacker yapılanmasının "Mezopotamia Hackers" adıyla müftülükler, nüfus müdürlükleri ve meslek odalarının da aralarında olduğu 411 kamu kurumu ve kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişi adına siber saldırılar yaptığı tespit edildi. Terör örgütü PKK'nın hacker yapılanmasının hacklediği sitelerde örgüt propagandası yaptığı ve maddi taleplerde bulunduğu belirlendi. Başsavcılığın terörist hacker yapılanması üyesi 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardğı öğrenildi.

SİTEYİ ELE GEÇİRİP TERÖR ÖRGÜTÜ PKK GÖRSELLERİ KOYDULAR

Terör örgütü üyesi şüphelilerin siteleri hackledikten sonra terör örgütü PKK görselleri koyarak propaganda yaptığı öğrenildi. Siber saldırılardan sonra örgüt adına maddi taleplerde bulunan teröris hacker yapılanmasıyla ilgili şüpheliler için gözaltı kararı çıkartıldı.