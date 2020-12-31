Terör örgütü PKK'nın Hamzalı'daki katliamının acısı 25 yıldır dinmedi - Son Dakika

Terör örgütü PKK'nın Hamzalı'daki katliamının acısı 25 yıldır dinmedi

31.12.2020 16:55
Terör örgütü PKK'nın Hamzalı'daki katliamının acısı 25 yıldır dinmedi, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kırsal Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK saldırısında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi törenle anıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kırsal Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK saldırısında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi törenle anıldı.

Hamzalı Mahallesi'nde 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristlerce bomba ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 19 kişi katledildi. Aynı mahallede 5 Mart 1995'te düzenlenen ikinci terör saldırısında da 4 kişi hayatını kaybetti.

25 yıl önce her iki saldırıda hayatını kaybedenler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, terör saldırılarında 25 cana kıyıldığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın cani yüzünü o zamanda da gösterdiğini dile getiren Gözlet, "Anasının kucağındaki, kundaktaki 6 aylık bebeği, doğumuna 1 ay kalmış, bir hafta kalmış hamile ablamızı, onun karnındaki bebeğini katlederken hiç içinde bir vicdan, yüreğinde bir acıma duygusu var mıydı? Rabbim onları zaten Kahhar ismiyle kahretti hepsini, hiç birinin kanı yerde kalmadı kalmıyor da." dedi.

Sürdürülen başarılı mücadelelerle terör örgütünün bitme noktasına geldiğini ifade eden Gözlet, şunları kaydetti:

"Rabb'im ordumuza, güvenlik korucularımıza güç, kuvvet versin. Bayrağımızı yere indirtmesin, hep göklerde dalgalandırsın. Zaten şu andaki güçlü duruşumuzu gördükçe de onlar saklanacak delik arıyorlar. İnşallah o günleri tekrar yaşamayacağız, görmeyeceğiz ama önemli olan nokta şu gönüllerdeki bu acıyı da gönüllerdeki bu kederi de bundan sonra bir daha yaşanmaması için tekrar tekrar değerlendirerek kendi akıl süzgecimizden geçirerek ortaya koymamız lazım. Sözde Kürt halkının temsilcisiyim diye, sözde Kürt halkını temsil ediyorum diye, çıkıp meydanda dolaşanlar, bugün Hamzalı'ya bakmaları lazım. Hamzalı'da kendilerine bir hareket noktası çizmeleri lazım. Bizler Kürt vatandaşlarımızın da temsilcisiyiz, onların da yanındayız. Laz vatandaşlarımızın da Türk vatandaşlarımızın da Ermeni, Çerkez herkesin biz burada temsilcisiyiz. Devlet herkesin devleti, bu devlet hepimizin devleti."

Şehit yakınlarından Muhsin Çiçek de terör örgütü PKK'nın bu saldırılarla yetinmediğini, daha sonra da saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Katliamlarda kundaktaki çaresiz bebeklerin de katledildiğini aktaran Çiçek, "Dünyada habersiz ve insanoğlunun en masumu olan bebekleri bile hedef alarak katledilmiştir. Bu bugün terörü ve burada bu katliamı yapanları bir kez daha lanetliyoruz. Kendileri sözde insan hakları savunucusu, sözde Kürt halkının iyiliğini isteyenler olarak adlandırılıp en doğal insan hakkı olan yaşama hakkını bile hiçe sayarak böyle bir katliamı yapan kendi halkına zulmeden terör örgütü kadar onlara kucak açan ve destek verenler gelin siz de görün. Bu katliamda en az sizler de onlar kadar katil, bu katliamda sorumlu ve onlar kadar suçlu katilsiniz." diye konuştu.

Çiçek, terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman ulaşamayacağını sözlerine ekledi.

Tören, yapılan duanın ardından sona erdi.

Hamzalı, Şehit, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK'nın Hamzalı'daki katliamının acısı 25 yıldır dinmedi - Son Dakika


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