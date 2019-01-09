Terör Örgütü PKK'nın "İnfaz Timi" Davası

Adana'da, 2015'te 3 çocuk babası Ethem Türkben'i evinde öldürdükleri ve terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ileri sürülen tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da, 2015'te 3 çocuk babası Ethem Türkben'i evinde öldürdükleri ve terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ileri sürülen tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Türkben'in (33) eşi müşteki Esma Türkben ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar F.A, S.Ö, R.E. ve C.E. ise duruşmaya gelmedi.



Mahkemede tanık olarak dinlenen M.P, sanıklardan F.A'yı aynı iş yerinde çalıştıkları için tanıdığını söyledi.



M.P. kimseye kendi adına kayıtlı bir telefon hattı vermediğini ileri sürdü.



Müşteki Esma Türkben ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek tutuklanmalarını talep etti.



Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut halinin devamını ve dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.



Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Temmuz 2015'te, yüzleri maskeli kişiler evine girdikleri Ethem Türkben'i, 3 çocuğu ve hamile eşinin yanında tabancayla yaralamış, Türkben kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.



Polis yaptığı araştırmada, terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ve kırsalda eğitim aldıkları iddia edilen S.Ö. (22), F.A. (21) ve R.E'nin (20), herhangi bir örgütle bağlantısı olmamasına karşın sakalı ve muhafazakar kişiliği nedeniyle DEAŞ'lı olmakla suçladıkları Türkben'i evine girerek öldürdüğü bilgisine ulaşmıştı.



Düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 3 zanlı ile olaya karıştığı ileri sürülen C.E. hakkında dava açılmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Sadık: Dünyaya Gözümü Fenerbahçeli Açtım

4 Yıl Aradan Sonra Adana'ya Yağan Karı İzleyen Vatandaş: Bu Beyaz Yağmur mu

Cezaevinde Üretilen 'Sayılı Gün' Çayı, Yok Satıyor! Yıllık 1,5 Milyon Lira Gelir Elde Ediliyor