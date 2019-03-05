Terör Örgütü PKK'nın "İnfaz Timi" Davası

Adana'da, 3 çocuk babası Ethem Türkben'i evinde öldürdükleri ve terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ileri sürülen tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da, 3 çocuk babası Ethem Türkben'i evinde öldürdükleri ve terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ileri sürülen tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.



11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık F.A. ile Türkben'in eşi müşteki Esma Türkben ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar S.Ö, R.E. ve C.E. ise duruşmaya gelmedi.



Sanık F.A. savunmasında, hakkındaki gizli tanık beyanlarını kabul etmediğini kaydederek, "Başka bir şahsın adına kayıtlı telefon hattı kullanmadım. Kimseyle örgütsel bir görüşme gerçekleştirmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.



Müşteki Esma Türkben ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, tutuklanmalarını talep etti.



Duruşma savcısı ise mütalaasında, sanıkların, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile kuvvetli suç şüphesinin varlığı dikkate alınarak tutuklanmalarını istedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay



Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde, 22 Temmuz 2015'te, yüzleri maskeli kişiler, evine girdikleri Ethem Türkben'i, 3 çocuğu ve hamile eşinin yanında tabancayla yaralamış, Türkben kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.



Polis, yaptığı araştırmada, terör örgütü PKK'nın infaz timinde bulundukları ve kırsalda eğitim aldıkları iddia edilen S.Ö, F.A. ve R.E'nin, herhangi bir örgütle bağlantısı olmamasına karşın sakalı ve muhafazakar kişiliği nedeniyle DEAŞ'lı olmakla suçladıkları Türkben'i öldürdüğü bilgisine ulaşmıştı.



Düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 3 zanlı ile olaya karıştığı ileri sürülen C.E. hakkında dava açılmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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