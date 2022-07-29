Terör örgütü PKK'nın Irak-Suriye sınırı yakınında açtığı ateş sonucu bir Peşmerge yaralandı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'nın Irak-Suriye sınırı yakınında açtığı ateş sonucu bir Peşmerge yaralandı

29.07.2022 02:31
Terör örgütü PKK'nın Irak-Suriye sınırı yakınında açtığı ateş sonucu bir Peşmerge yaralandı

Terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Suriye arasındaki gayriresmi sınır kapısı Fişhabur yakınlarında açtığı ateş sonucu bir Peşmerge'nin yaralandığı bildirildi.

Terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Suriye arasındaki gayriresmi sınır kapısı Fişhabur yakınlarında açtığı ateş sonucu bir Peşmerge'nin yaralandığı bildirildi.

Erbil merkezli K24 TV kanalının (Kurdistan24) Peşmerge güçlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, akşam saat 22.45'te PKK'lı teröristlerin Fişhabur kapısı yakınlarında sınırın Irak tarafına geçmeye çalıştıkları belirtildi.

Peşmerge güçleri tarafından geçişleri engellenen PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu bir Peşmerge'nin yaralandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK'nın Irak-Suriye sınırı yakınında açtığı ateş sonucu bir Peşmerge yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın Irak-Suriye sınırı yakınında açtığı ateş sonucu bir Peşmerge yaralandı - Son Dakika
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