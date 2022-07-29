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Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Terör örgütü PKK'nın Irak-Suriye sınırı yakınında açtığı ateş sonucu bir Peşmerge yaralandı - Son Dakika

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